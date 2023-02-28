В Татарстане перенесена проверка сирен систем оповещения населения 1 марта 2023

В рамках поверки планировалось включение громкоговорителей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Намеченная на 1 марта 2023 года комплексная проверка систем оповещения населения в случае ЧС отменена.

- В связи с хакерскими атаками от 22 и 28 февраля на инфраструктуру связи, и трансляцией по каналам теле- и радиовещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, принято решение о переносе проверки. Информация о новой дате проведения будет доведена дополнительно, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, проверка должна была пройти с включением сирен (громкоговорителей) и замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиостанций.

Отметим, что в соседней Чувашии также планировали 1 марта 2023 года провести аналогичную проверку. Но там тоже отказались от данной идеи.

- В соответствии с указаниями МЧС России, плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, запланированная на 1 марта 2023 года на территории РФ, в том числе по Чувашии, переносится на неопределенный срок, - сообщает ГКЧС республики.

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