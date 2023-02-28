В домах трех районов Казани 3 марта может позеленеть вода

Краситель абсолютно безопасен для людей. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В домах трех районов Казани может позеленеть вода. Дело в том, что 3 марта в столице Татарстана будут проводиться работы по определению мест утечки теплоносителя.

Как рассказали в комитете ЖКХ Исполкома города, в воду тепловодов от котельных «Азино» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Переживать не стоит. Краситель безопасен для людей.

При обнаружении «зеленой воды» жителям Приволжского, Вахитовского и Советского районов города необходимо обратиться в диспетчерскую службу Казанских тепловых сетей.

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