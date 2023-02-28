В Йошкар-Оле с 1 марта 2023 года подорожает проезд в троллейбусах

Также подорожают проездные билеты в троллейбусах. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Йошкар-Оле подорожает проезд в троллейбусах. Новые тарифы начнут действовать уже с 1 марта 2023 года. Теперь проезд в троллейбусах столицы Марий Эл будет стоить 24 рубля. Информацию предоставил Telegram-канал МП «ТТ»

Проездной билет на месяц для физлиц будет стоить 1200 рублей. Также поднимутся цены на проездные. Дети будут платить 640 рублей, а пенсионеры 800 рублей. Отметим, что изменение тарифа коснется только троллейбусов. Проезд в автобусах не подорожает.

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