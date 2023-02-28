CdoGEO КФУ увеличит количество реализуемых программ повышения квалификации для сотрудников кубинской нефтяной компании Cupet

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Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета с рабочим визитом традиционно посетили руководитель по обучению и развитию кубинской компании Cupet Марио Миранда и директор по кадровым ресурсам Cupet Тани Перес.

- Данная встреча стала продолжением нашего плодотворного сотрудничества с компанией Cupet, для которой мы реализовали 14 программ повышения квалификации, 3 из которых в 2022 году, - говорит заместитель директора ИГиНГТ по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров. - Всего обучение в CdoGEO прошли 267 руководителей и специалистов Cupet. На следующий год мы планируем увеличить количество реализуемых программ повышения квалификации до пяти: «Технологии добычи трудноизвлекаемой нефти из месторождений», «Использование катализаторов для добычи высоковязкой нефти», «Передовые технологии управления бизнесом в сфере нефти и газа. Транзакционный менеджмент», «Несейсмические методы поиска залежей углеводородов», «Технологии обработки данных сейсморазведки». Однако проведение курса для нас не сама цель, а инструмент, который поможет Кубе повысить добычу нефти, снизить затраты и обеспечить энергонезависимость государства. Для этого мы готовы привлекать к реализации курсов свои лучшие кадры. Например, занятия по катализаторам проведет лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых Ирек Мухаматдинов. Также участие в проведении курсов принимают наши партнеры из ведущих российских нефтегазовых и сервисных компаний, чьи технологические решения, безусловно, будут полезны для Кубы.

В 2021 году для кубинцев были реализованы 3 программы: «Технология SAGD для добычи высоковязких нефтей», «Геомеханика (продвинутый курс)», «Геолого-технологические исследования нефтегазовых скважин». Обучение прошло в очном формате (два курса в Гаване для специалистов компании и один в Казани для руководителей Cupet, в рамках которого была разработана 10-дневная программа, включавшая круглые столы с экспертами и партнерами, лекции, посещения предприятий).

Кроме того, в декабре 2021 года CdoGEO организовал приезд директора производственного отдела CEINPET Фрейи Гонсалес Нуньес и главного специалиста биотехнологической лаборатории CEINPET Таис Эрнандес Гомес в Казань. Целью приезда специалистов стало изучение технологий и научных разработок КФУ в области методов повышения нефтеотдачи.

Также в рамках Научного центра мирового уровня (НЦМУ) ученые КФУ совместно со специалистами АО «Зарубежнефть» продолжают развивать технологии для добычи сверхвязкой нефти на месторождении Бока де Харуко, где сделаны две закачки катализатора.

- Проведенные раннее курсы были на высшем уровне, поэтому мы полностью доверяем вашему выбору преподавателей и партнеров. Надеемся на расширение сотрудничества, - заключил Марио Миранде.

Также в ходе встречи партнеры передали список вызовов, стоящих перед нефтедобывающей деятельностью Кубы. Данные задачи будут учтены при формировании курсов повышения квалификации специалистов.