Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, как Данис Зарипов будет помогать команде

По словам Билялетдинова о недостатке соперника в плей-офф речи не идет. Фото: Ак Барс

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о подготовке казанской команды к матчам плей-офф Кубка Гагарина. По его словам, в матчах с «Нефтехимиком» ни о какой недооценке соперников речи не идет.

Также Билялетдинов рассказал, как в клубе рассчитывают задействовать завершившего карьеру Даниса Зарипова.

«Как будет Данис Зарипов помогать команде в плей-офф, разговаривать с командой перед плей-офф? Перед игрой разговаривать будем мы! Думаю, найдём ему применение, постараемся использовать его опыт и знания».

В 1/4 финала Восточной конференции «Ак Барс» сыграет в татарстанском дерби с нижнекамским «Нефтехимиком». Матчи пройдут 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11, 13 марта.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram