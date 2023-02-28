Желая купить попугая жительница Набережных Челнов потеряла 16 тысяч рублей

Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще одна жительница Татарстана попалась на уловки мошенника. На сей раз потерпевшей оказалась 35-летняя жительница Набережных Челнов. В интернете она наткнулась на объявление о том, что хотят пристроить в добрые руки попугая.

Владелец южной птицы указал в описании, что готов передать питомца новым хозяевам совершенно бесплатно. Девушка начала договариваться о доставке в татарстанский автоград. Продавец предложил оформить доставку за небольшую сумму денег и скинул ссылку для оплаты. Женщина последовала этой рекомендации и лишилась более 16 тысяч рублей. Ссылка оказалась мошеннической, и эти деньги были списаны со счетов двух её банковских карт.

Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что злоумышленники пользовались телефоном, номер которого зарегистрирован в городе Санкт-Петербург.

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