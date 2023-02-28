В Татарстане за минувшие сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом

Всего по данным на 28 февраля 2023 года на территории Татарстана зарегистрировали 198 362 случая новой коронавирусной инфекции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 136 случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Отмечается, что все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 28 февраля 2023 года на территории Татарстана зарегистрировали 198 362 случая новой коронавирусной инфекции.

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