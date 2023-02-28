Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 15:52

В Татарстане за минувшие сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением
Рината СТРЕБКОВА
Всего по данным на 28 февраля 2023 года на территории Татарстана зарегистрировали 198 362 случая новой коронавирусной инфекции.

Всего по данным на 28 февраля 2023 года на территории Татарстана зарегистрировали 198 362 случая новой коронавирусной инфекции.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 136 случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Отмечается, что все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Всего по данным на 28 февраля 2023 года на территории Татарстана зарегистрировали 198 362 случая новой коронавирусной инфекции.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram