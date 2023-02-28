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НовостиОбщество28 февраля 2023 15:36

Из-за плохой погоды в Марий Эл временно перекрыли дорогу в обход Йошкар-Олы

Ограничение будет действовать вплоть до улучшения погодных условий
Рината СТРЕБКОВА
Ехать по дороге опасно. Фото: ГИБДД Марий Эл.

Ехать по дороге опасно. Фото: ГИБДД Марий Эл.

В Марий Эл из-за ухудшения погоды ограничено движение по автодороге «Обход города Йошкар-Ола» на участке с 34 по 36 километр. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, в районе перекрытия трассы обледенела часть дороги. В связи с этим сотрудники ГИБДД предупредили водителей, что Госавтоинспекторы призывают автовладельцев быть предельно внимательными и избегать резких манёвров.

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