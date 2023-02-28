В Татарстане с 1 апреля вводится ограничение проезда большегрузам по республиканским дорогам

ВТорое ограничение введут с 20 мая до 31 августа 2023 года. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Татарстане вводится ограничение движения большегрузов по республиканским дорогам. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Всего в списке 353 дороги. Ограничения вступят в силу с 1 апреля и продлятся до 30 апреля. Согласно документу, в Татарстане введут временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза по автомобильным дорогам общего пользования регионального или муниципального значения.

Кроме того, отдельное ограничение будет действовать также в период с 20 мая по 31 августа 2023 года. Грузовикам запрещено будет передвигаться по трассам с период с 10 утра до 10 вечера, если температура воздуха превысит 32 градуса тепла.

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