В Казани за прошедшую неделю на свет появились 313 детей

Чаще всего казанцы называли своих детей Карим, Амир, Радмир, Алина, Аиша, Амелия. Фото: Рината СТРЕБКОВА

За прошедшую неделю, в период с 20 по 26 февраля в Казани зарегистрировали появление на свет 313 детей. Мальчики рождались чаще девочек. Так, по данным городского управления ЗАГС за минувшие семь дней на свет появились 166 мальчиков и 147 девочек.

Наибольший вес при рождении составил 5070 грамм, наименьший – 1350 грамм. Чаще всего казанцы называли своих детей Карим, Амир, Радмир, Алина, Аиша, Амелия. Среди редких имен - Ариан, Назар, Муса, Лунна, Вера, Яромира.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram