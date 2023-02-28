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НовостиОбщество28 февраля 2023 15:04

В Казани за прошедшую неделю на свет появились 313 детей

Мальчики рождались чаще девочек
Рината СТРЕБКОВА
Чаще всего казанцы называли своих детей Карим, Амир, Радмир, Алина, Аиша, Амелия.

Чаще всего казанцы называли своих детей Карим, Амир, Радмир, Алина, Аиша, Амелия.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

За прошедшую неделю, в период с 20 по 26 февраля в Казани зарегистрировали появление на свет 313 детей. Мальчики рождались чаще девочек. Так, по данным городского управления ЗАГС за минувшие семь дней на свет появились 166 мальчиков и 147 девочек.

Наибольший вес при рождении составил 5070 грамм, наименьший – 1350 грамм. Чаще всего казанцы называли своих детей Карим, Амир, Радмир, Алина, Аиша, Амелия. Среди редких имен - Ариан, Назар, Муса, Лунна, Вера, Яромира.

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