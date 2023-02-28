В Казани сотрудники Росгвардии Татарстана спасли мужчину, упавшего на лед канала Булак

Слаженные действия Росгвардейцев спасли жизнь пострадавшему мужчине. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Накануне утром офицер Управления Росгвардии по РТ увидел в окно рабочего кабинета, что на льду канала Булак лежит мужчина. Мужчина понял, что пострадавший упал с пешеходного тротуара, позвал на подмогу сослуживцев и бросился на помощь, параллельно вызвав на место ЧП спасателей, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы спустились на лед канала и дошли до лежавшего под стеной гражданина. Начальник медицинской службы осмотрел мужчину. У пострадавшего диагностировали перелом правого бедра и переохлаждение организма.

Пострадавший мужчина сообщил, что упал некоторое время назад, но позвать на помощь никого не мог, так как в телефоне разрядился аккумулятор.

Через некоторое время на место происшествия прибыли спасатели МЧС и бригада медиков. Росгвардейцы помогли спасателям переложить пострадавшего на носилки, после чего мужчину подняли на проезжую часть и погрузили в машину скорой медицинской помощи.

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