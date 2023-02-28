Между Йошкар-Олой и Казанью возобновится круглогодичное железнодорожное сообщение

Из столицы Марий Эл отправление поезда запланировано по субботам, воскресеньям и понедельникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 марта между Йошкар-Олой и Казанью возобновится круглогодичное курсирование межрегиональных пригородных поездов. Это связано с востребованностью маршрута, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги-филиала ОАО «РЖД».

Так, из столицы Татарстана поезд будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 14:18 и прибывать в Йошкар-Олу в 17:45. Из столицы Марий Эл отправление запланировано по субботам, воскресеньям и понедельникам в 7:43, а в Казани он будет в 11:07.

Отметим, ранее этот маршрут был сезонным. Тогда поезда назначались ежегодно с апреля по октябрь.

Напомним, в 2021 году после того, как журналист из Марий Эл пожаловалась президенту России Владимиру Путину на отсутствие поездов из Йошкар-Олы куда-либо кроме Москвы, РЖД заявило о запуске таковых. Так, с 28 декабря 2021 года оттуда через день начали курсировать поезда до Санкт-Петербурга.

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