Президент России наградил главу ТАИФа орденом Александра Невского

Глава ТАИФа отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Фото: www.taif.ru

Генеральный директор акционерного общества «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе уточняется, что татарстанец отмечен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

В этом же указе значатся и другие представители Татарстана. Так, звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» получил руководитель Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данис Нургалиев, а профессор кафедры КНИТУ-КАИ им. Туполева Юрий Евдокимов удостоен звания «Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации».

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин наградил работников Нижнекамскнефтехима и казанского техникума.

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