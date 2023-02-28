В Татарстане весна начнется с метели и мороза

Плюсовой температуры пока не предвидится. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 1 марта на территории республики будет облачная и снежная погода. В некоторых районах ожидается метель и сильный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью температура составит от -4 до -9 градусов. Днем будет от -2 до -7 градусов. На дорогах гололед.

В четверг, 2 марта, облачность, метель и небольшой снег сохранятся. Ночью прогнозируется сильный порывистый ветер до 15 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут от -7 до -12 градусов, а днем воздух прогреется до -3 градусов.

В следующие сутки, 3 марта, ночью похолодает. Температура будет варьироваться от -9 до -14 градусов, при прояснениях и вовсе до -17 градусов. В дневное время температура воздуха составит от -3 до -8. Гололед сохранится.

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