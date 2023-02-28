Ранее Рустам Минниханов ввел запрет на использование беспилотных летательных аппаратов на территории республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На базе Иннополиса планируют создать научно-производственный центр по беспилотникам. Об этом на коллегии Минпромторга республики рассказал глава ведомства Олег Коробченко, он попросил раиса Татарстана Рустама Минниханова поддержать инициативу.

По словам Коробченко, важно развивать производство беспилотных летательных аппаратов в регионе. Их можно будет использовать в логистике, геологии, строительстве, в доставке и мониторинге сельского хозяйства.

Напомним, ранее сообщалось, что иранцы могут построить завод по производству беспилотников в Татарстане. При этом Рустам Минниханов ввел запрет на использование беспилотных летательных аппаратов на территории республики.

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