Жители Татарстана могут узнать о ближайшем бомбоубежище в своей управляющей компании

Укрытиями в том числе считаются подвальные помещения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Татарстана, которые желают знать о местонахождении ближайшего бомбоубежища, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. Зачастую такими укрытиями являются подвалы многоквартирных домов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Радик Гисмятов.

- В МЧС довольно много поступает подобных обращений. Этот вопрос лежит в плоскости взаимодействия с управляющими компаниями, потому что сейчас, кроме классических защитных сооружений, существует и понятие «укрытия». Укрытиями в том числе считаются подвальные помещения, — пояснил представитель ведомства.

По словам Гисмятова, в 2022 году специалисты МЧС вместе с представителями муниципалитетов изучали состояние подвальных укрытий, после чего доложили о ситуации главе Татарстана. Принято решение провести инвентаризацию, выяснить все ли укрытия находятся в пригодном состоянии.

- Где-то нужно заменить емкости для питьевой воды. По каждому защитному сооружению мы детально прорабатываем вопрос, — пояснил Гисмятов.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что должно быть в «тревожном чемоданчике» на случай чрезвычайной ситуации. На эту тему также высказался представитель МЧС.

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