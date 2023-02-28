Жителям Татарстана объяснили, как отличить ложное сообщение о тревоге от настоящего

Перепроверять информацию необходимо на официальных сайтах МЧС Татарстана и республиканских органов власти. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане уже во второй раз в эфире радиостанций и по телевидению прозвучали ложные сообщения о воздушной тревоге. Замминистра по делам гражданской обороны и ЧС республики Радик Гисмятов объяснил, как отличить реальное предупреждение о воздушной тревоге от фейкового.

Специалист призвал доверять только официально признанным телеканалам и радиостанциям, например, «ТНВ», «Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк». Гисмятов посоветовал перепроверять информацию на официальных сайтах МЧС Татарстана и республиканских органов власти.

Напомним, в Татарстане 1 марта пройдет проверка системы оповещения населения. В связи с этим жителям республики напомнили, что должно быть в «тревожном чемоданчике» у каждого на случай ЧС.

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