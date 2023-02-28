В Казани на восьми остановках появятся информационные табло

В столице Татарстана информационное табло уже есть на каждой четвертой остановке. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани в течение месяца на восьми остановках общественного транспорта будут установлены новые информационные табло. Оборудование уже закуплено, сейчас производится его доставка в Татарстан.

При выборе мест для установки табло опирались на мнение казанцев. Так, они появятся на остановках «Дружба», «Гуманитарный институт» (в обоих направлениях), «Голубятникова», «Попова», «Лаврентьева», «Миннуллина», «Карбышева». Об этом сообщили в комитет по транспорту исполкома Казани.

Отметим, что в столице Татарстана информационное табло уже есть на каждой четвертой остановке. С его помощью можно узнать, когда прибудет транспорт. Всего в Казани более 1400 остановок общественного транспорта.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что Казань закупит 25 новых троллейбусов с USB-разъемами для зарядки гаджетов. Поставки будут проведены летом текущего года.

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