Яхты и роскошные отели: в Лаишево построят курорт за 24 миллиарда рублей

Прибрежная часть Лаишево к 2027 году должна превратиться в курортный городок. На берегу Камы планируют построить свыше 30 объектов: рестораны и гостиницы, дома на воде, спа с круглогодичными бассейнами, обустроить набережную и многое другое. Инвестиции в проект составят около 24 миллиардов рублей. Планируется, что новый курорт может принести Татарстана еще 500 тысяч туристов в год, пишет «Бизнес Online».

В южной части курорта будет построен трехзвездочный отель с видом на реку Каму, неподалеку обустроят большой пляж. Также здесь запланирована ярмарочная площадь, где будут проводить различные массовые мероприятия.

В центральной части появится причал на 300 лодок. Понаблюдать за яхтами можно будет с обустроенной набережной. Здесь же будут апарт-отели с домиками на воде.

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