Жителям Татарстана рассказали, что должно быть в «тревожном чемоданчике» на случай ЧС

Также необходимо взять оригиналы документов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане 1 марта пройдет проверка системы оповещения населения. В связи с этим жителям республики напомнили, что должно быть в «тревожном чемоданчике» у каждого на случай чрезвычайной ситуации.

Так, с собой необходимо взять чистую воду, оригиналы документов, пару комплектов одежды, а также аптечку с болеутоляющими и жаропонижающими лекарствами. Лучше всего подготовить фонарик на батарейках и несколько пар носков, отметил на пресс-конференции замминистра по делам гражданской обороны и ЧС Татарстана Радик Гисмятов .

Напомним, ранее в Татарстане в очередной раз прозвучал фальшивый сигнал о воздушной тревоге.

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