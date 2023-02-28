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НовостиОбщество28 февраля 2023 10:30

Жителям Татарстана рассказали, что должно быть в «тревожном чемоданчике» на случай ЧС

Среди прочего нужно не забыть положить в него оригиналы своих документов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Также необходимо взять оригиналы документов.

Также необходимо взять оригиналы документов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане 1 марта пройдет проверка системы оповещения населения. В связи с этим жителям республики напомнили, что должно быть в «тревожном чемоданчике» у каждого на случай чрезвычайной ситуации.

Так, с собой необходимо взять чистую воду, оригиналы документов, пару комплектов одежды, а также аптечку с болеутоляющими и жаропонижающими лекарствами. Лучше всего подготовить фонарик на батарейках и несколько пар носков, отметил на пресс-конференции замминистра по делам гражданской обороны и ЧС Татарстана Радик Гисмятов .

Напомним, ранее в Татарстане в очередной раз прозвучал фальшивый сигнал о воздушной тревоге.

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