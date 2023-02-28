Из-за неопознанного летающего объекта в аэропорту Пулково задержали рейс из Казани в Петербург

Небо над Северной столицей были перекрыто для гражданской авиации. Фото: Алина НИЗАМОВА

В аэропорту Казани произошла задержка рейса в Санкт-Петербург. Самолет должен был взлететь в 11.40, но этого не произошло. К счастью, пассажирам пришлось ждать недолго. Примерно через 40 минут их воздушное судно было в небе.

Причиной задержки стала нестандартная ситуация в питерском аэропорту Пулково. Над территорией Северной столицы был замечен неопознанный летающий объект. Согласно регламенту все взлеты и приземления для гражданской авиации были отменены по плану «Ковер». В небо были подняты военные истребители, в итоге они не нашли НЛО, сообщает «КП-Питер».

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