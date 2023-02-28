В Зеленодольске прошла церемония закладки двух судов «Метеор-2020» на водородном топливе

Скоростные пассажирские суда отвечают всем международным требованиям по комфортности и безопасности. Фото:@made_in_tatarstan

В Зеленодольске на заводе им.Горького состоялась торжественная церемония закладки корпусов двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор-2020». Один из них рассчитан на 124 пассажира, а другой на 10, но при этом последний будет работать на водородном топливе.

Данные скоростные пассажирские суда будут отвечать всем международным требованиям по безопасности и комфортности (оборудовали салон удобными креслами, техникой и доступом к WI-FI). Также они обладают новой самостабилизирующейся крыльевой системой.

Напомним, в 2023 году Зеленодольский судостроительный завод имени Горького выпустит четыре теплохода на подводных крыльях «Метеор». Два из них построят для Татарстана. Куда передадут остальные, пока неизвестно.

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Два из них будут готовы уже в будущем году (подробнее)

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