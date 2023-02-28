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НовостиОбщество28 февраля 2023 8:36

В городской больнице №18 Казани начался капитальный ремонт двухэтажного корпуса

Работы там планируют завершить к концу 2023 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ремонт двухэтажного корпуса проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Фото:@zdrav_kazan

Ремонт двухэтажного корпуса проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Фото:@zdrav_kazan

В городской больнице №18 Казани начался капитальный ремонт двухэтажного корпуса. Об этом сообщает пресс-служба местного Горздрава.

Так, к концу 2023 года в обновленных стенах больницы появится ЛОР-отделение. Эти работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Напомним, в текущем году в Татарстане отремонтируют шесть районных больниц за 490 миллионов рублей. Вместе с ними на эти деньги обновят и санаторий в селе Черки-Кильдуразы.

В Казани капремонт проведут в четырех больницах. На эти цели из республиканского бюджета выделено 718,6 миллиона рублей.

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