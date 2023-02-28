В Татарстане 1 марта пройдет проверка системы оповещения населения

По словам Радика Гисмятова, в регионе ежегодно в марте и в октябре проводят проверку системы оповещения. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 1 марта, в Татарстане пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Радик Гисмятов.

По словам спикера, в регионе ежегодно в марте и в октябре проводят подобные мероприятия. Они необходимы для комплексной проверки готовности автоматизированной системы оповещения.

Так, с 10:40 до 10:43 в Казани и в остальных муниципальных образованиях запустят электрические сирены. Также активно будут использовать телевидение и радио. Задействуют и громкоговорители, которые установлены на мечетях. Как отметил Гисмятов, такая практика в Татарстане показала хорошую эффективность в данном вопросе.

Напомним, в Татарстане снова объявили воздушную тревогу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, озвученная информация является ложной и не соответствует действительности.

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