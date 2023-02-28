Всего в республике с начала 2023 года к административной ответственности привлекли 279 неплательщиков алиментов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани поймали алиментщика, который задолжал своей экс-супруге почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-службы ГУФССП России по Татарстану.

По месту прописки мужчина не проживал, а на звонки пристава не отвечал. Как оказалось, он предоставляет услуги по ремонту. Соответствующую рекламу мужчина разместил на одном из сайтов бесплатных объявлений. Благодаря этому пристав созвонилась с ним по поводу ремонта и назначила ему встречу на нейтральной территории. После они поехали в районное отделение судебных приставов.

- Должника доставили в суд, где ему было назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов, - сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, всего в республике с начала 2023 года к административной ответственности привлекли 279 неплательщиков алиментов. А 126 человек были привлечены к уголовной ответственности.

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