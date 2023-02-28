В Татарстане вновь прозвучал фальшивый сигнал о воздушной тревоге

Инцидент случился из-за взлома серверов Фото: Мария ЛЕНЦ

В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в ряде регионов России, в том числе и в Татарстане, в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, информация является ложной и не соответствует действительности.

Как сообщают жители Татарстана, объявление воздушной тревоги длилось около 10 минут на ряде телеканалов, а также на одной из радиостанций.

Отметим, что подобный инцидент случается в Казани уже не впервые. 22 февраля текущего года фейковый сигнал о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара был зафиксирован по радио. Тогда также причиной стал взлом серверов.

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