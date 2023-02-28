В Татарстане могут создать управление по работе с садоводами

Предлагается создать коллектив со штатом не менее 10 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане существует необходимость в создании управления по работе с садоводами. Оно должно контролировать расходование бюджетных денег, которые выделяются на поддержку и развитие садоводческих и огороднических товариществ в республике. Инициативу ИА «Татар-информ» озвучил заместитель председателя комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

По словам парламентария, идея уже направлена в Минсельхозпрод Татарстана. Предлагается создать коллектив со штатом не менее 10 человек.

В качестве примера Хадеева привел управление по развитию садоводства и огородничества в Санкт-Петербурге. Оно состоит из трех отделов и существует с 1995 года. Выполняет функции главного распределителя бюджетных денег, имеет административное здание и Дом садоводов с актовым залом для проведения собраний и даже собственное печатное издание и архив.

Как уточнил депутат, это направление в Северной столице финансируется на 240 миллионов рублей в год, что почти в четыре раза меньше, чем в Татарстане.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что в Татарстане разрешили создавать на территории садоводств новые населенные пункты.

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