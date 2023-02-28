В Татарстане появится завод по утилизации опасных медицинских отходов

В Татарстане ежегодно государственные клиники генерируют 22 тысячи тонн отходов. Фото: Иван Макеев

В Татарстане планируют построить завод по утилизации опасных медицинских, биологических и нефтехимических отходов. На создание проекта потребуется около 300 миллионов рублей. Об этом на заседании «Татнефтехиминвест-холдинг» сообщил директор по развитию УК «Роснано» Иван Ожгихин.

По словам спикера, наибольшая эффективность достигается в переработке тех отходов, которые нельзя повторно применить. Также компания готова запустить автоматизированную информационную систему, а в рамках пилота они согласны сделать это за свой счет.

Отметим, в Татарстане ежегодно государственные клиники генерируют 22 тысячи тонн отходов. При этом внутрибольничная обработка обходится им в 122 миллиона рублей. Сейчас эти отходы закапываются на полигонах.

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