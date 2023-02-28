Житель Татарстана убил отчима тремя ударами ножом в сердце

Мужчина назвал сына сожительницы инвалидом Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Татарстане возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве в отношении 30-летнего жителя Мензелинска.

По предварительной информации следствия, 26 февраля текущего года молодой мужчина пил алкоголь с отчимом и матерью. Сожитель родительницы начал оскорблять подозреваемого, называть его инвалидом. Разозлившийся мужчина решил ответить 60-летнему обидчику – трижды ударил его ножом в сердце. От полученных ран последний умер на месте происшествия.

По информации СУ СКР по РТ, подозреваемый полностью признал причастность к совершению преступления.

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