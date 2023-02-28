По словам Олега Николаева, зарплата врачей делится на множество составляющих. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чувашии средняя зарплата врачей составляет более 40 тысяч рублей. За 2022 год она выросла на 15%. Об этом на пресс-конференции сообщил глава республики Олег Николаев.

Как уточнил руководитель, заработная плата бюджетников, медицинских работников, учителей привязана к средней по экономике. При этом она делится на множество составляющих. Это оклад и премиальные. Они поступают разными платежами.

Так, в 2022 году врачам и работникам медицинских организаций с высшим медицинским образованием в среднем платили по 68,2 тысячи рублей. А младший медицинский персонал в среднем зарабатывал по 34,3 тысячи рублей.

Кроме того, Николаев отметил, что в республике есть нехватка сотрудников. В связи с этим в течение трех-четырех лет власти региона планируют максимально минимизировать эту проблему.

Отметим, в Чувашии запущена программа «Земский доктор». Также ведется работа по поддержке молодых специалистов.

Напомним, в 2023 году на оплату труда медработников в Татарстане из федерального бюджета будет направлено более 141,9 миллиона рублей. Всего же регионам на эти цели выделят более 7,4 миллиарда рублей.

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