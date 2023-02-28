В Казани крыша театра оперы и балета признана аварийной

На ремонт кровли театра выделено 116,8 миллиона рублей. Фото с сайта: kazan-opera.ru

Крыша татарского академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля в Казани признана аварийной. «Татинвестгражданпроект» исследовал ее состояние и выяснил, что имеются дефекты - обнаружены пробоины и сквозные щели в кровельных листах, многочисленные следы протечек, коррозия, швы плохо загерметизированы.

На ремонт кровли театра выделено 116,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован «Главинвестстроем РТ» на портале госзакупок. Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю площадью 800 квадратных метров в срок до декабря текущего года.

Театр расположен на площади Свободы в столице Татарстана. Здание построено в 1956-м году, оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что Рустам Минниханов оценил зал-трансформер в здании администрации Советского района Казани после капитального ремонта.

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