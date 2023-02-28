Владимир Путин наградил работников Нижнекамскнефтехима и казанского техникума

Владимир Путин отметил работников за добросовестный труд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава государства отметил аппаратчика дегидрирования завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимира Мартьянова почетной грамотой. Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение.

В документе уточняется, что работник награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Аналогичную грамоту получила и замдиректора образовательного учреждения «Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи» Дамира Рамазанова. Поощрен ее труд по подготовке сборной России к европейскому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в городе Австрии.

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