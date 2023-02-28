Метеоролог рассказал о причинах погодной аномалии в Казани

Погода на этой неделе будет иметь неустойчивый характер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане температура воздуха в эти дни существенно превышает среднестатистические показатели. Почему возникла такая погодна аномалия, объяснил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

По словам синоптика, среднесуточная температура в Казани в конце февраля должна быть минус 9,5 градусов. В этом году она на пять-восемь градусов превышает этот показатель. Погода на текущей неделе будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона.

- В ближайшие дни, особенно в среду и четверг, температура воздуха несколько опустится. Это связано с попаданием Казани в тыловую часть очередного циклона, где всегда прохладнее и меньше осадков, – пояснил Юрий Переведенцев.

В конце недели столица Татарстана окажется в передней части очередного циклона с попаданием в его теплую часть. Из-за этого на Казань снова обрушатся осадки – снег и дождь. Вновь станет теплее – днем столбики термометров могут показать даже плюсовые значения.

- Погода на этой неделе будет иметь неустойчивый характер. Один циклон уходит, на его место приходит другой. Проходят атмосферные фронты, давление будет достаточно низким, – уточнил Переведенцев.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, осадки в Казани в ближайшую неделю ожидаются практически каждый день.

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