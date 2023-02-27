Пригородный поезд Нижнекамск-Ижевск временно изменил порядок курсирования

Маршрут электричек временно сокращается по техническим причинам. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Маршрут следования пригородных поездов сообщением Ижевск – Нижнекамск – Ижевск временно сокращается по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района.

Так, с 27 февраля по 13 марта изменится порядок курсирования двух пригородных поездов. Электричка № 6755/6756 отправится со станции Ижевск в 4.40 и прибудет на станцию Круглое Поле в 7.19. Поезд № 6757/6758 отправится в путь со станции Набережные Челны в 17.39 и прибудет в Ижевск в 22.28.

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