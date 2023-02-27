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НовостиСпорт27 февраля 2023 17:07

«Рубин» победил «Шинник» благодаря голам Уридии и Лисаковича

Казанцы выиграли 2:1
Рината СТРЕБКОВА
Все голы были забиты еще в первом тайме.

Все голы были забиты еще в первом тайме.

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Футболисты «Рубина» провели заключительный товарищеский матч перед возобновлением сезона в Первой лиги. В соперниках значился ярославский «Шинник». Игра проходила в закрытом режиме.

Счет открыли ярославцы уже на 13 минуте, но до перерыва казанцы смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Отличились Уридия и Лисакович. Во втором тайме счет не изменился. В итоге 2:1 - победа «Рубина».

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