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НовостиОбщество27 февраля 2023 16:43

В Марий Эл с 7 апреля введут весеннее ограничение на проезд большегрузов

Это необходимо для сохранности дорожного полотна
Рината СТРЕБКОВА
Ограничение будет действовать до 6 мая.

Ограничение будет действовать до 6 мая.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Марий Эл в 2023 году весенние ограничения для грузового транспорта начнут действовать 7 апреля. Приказ правительства региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что ограничение проезда большегрузов будет действовать до 6 мая включительно. Сезонные ограничения не коснутся автобусов, перевозки продуктов, животных, лекарств, ГСМ, семян, удобрений, кормов для животных, почты, дорожных материалов и техники, грузов для ликвидации ЧС.

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