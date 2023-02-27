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НовостиПолитика27 февраля 2023 15:12

Глава Чувашии Олег Николаев отправил в отставку заместителя министра образования и молодежной политики региона Наталью Поздееву

Она проработала на посту менее года
Рината СТРЕБКОВА
Фото: администрация Чувашии.

Фото: администрация Чувашии.

Наталья Поздеева освобождена от должности заместителя министра образования и молодежной политики Чувашии. Такое решение принял глава республики Олег Николаев.

Отметим, что Наталья Поздеева проработала на этой должности менее 1 года. До этого она занимала пост замначальника управления образования администрации Чебоксар.

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