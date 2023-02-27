По громкоговорителям объявят о проводящейся проверке. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Йошкар-Оле 1 марта проверят систему оповещения населения. В 10.40 включат сирены и громкоговорители. По громкой связи будет транслироваться сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Всех жителей и гостей города просят быть бдительными и адекватно реагировать на звуковые сигналы и не принимать никаких практических действий.

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