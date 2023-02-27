«Спасибо, что не бросил команду»: Минниханов обратился к Билялетдинову перед стартом плей-офф КХЛ

Минниханову вручили клубную толстовку с новым слоганом плей-офф «Только честный труд». Фото: Ак Барс

Накануне старта плей-офф Континентальной хоккейной лиги Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса». Во время встречи представители клуба поблагодарили главу Татарстана за внимание и вручили ему клубную толстовку с новым слоганом плей-офф «Только честный труд».

- Всё в этом сезоне начиналось не так радужно, спасибо Зинэтуле Хайдяровичу, что не бросил команду в сложный момент. Искренне рад, что мы достойно подошли к плей-офф, команда сейчас на хорошей позиции, и у нас есть все шансы на победу. Вместе будем радоваться нашим победам, вместе будем переживать те неудачи, которые могут быть. Тем не менее, наш настрой только на победу, - заявил Минниханов.

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