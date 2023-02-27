В Казани планируют открыть белорусский аналог магазина IKEA

Белорусский аналог может открыться на тех же площадях, где раньше располагалась IKEA. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023-2024 годах в Казани планируют открыть аналог шведского магазина IKEA, покинувшего Россию в марте прошлого года. Его заменит компания из Белоруссии.

Союз торговых центров страны подписал соглашение, согласно которому в ближайшие годы по России, включая Казань, откроются порядка 50 белорусских магазинов, рассказал РБК глава российского союза торговых центров Булат Шакиров.

Примечательно, что белорусский аналог может открыться на тех же площадях, где раньше располагалась IKEA. Компания так же, как и зарубежный магазин, будет продавать мебель, посуду и товары для дома.

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