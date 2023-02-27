По словам Минниханова, Казань вносит большой вклад в республиканскую экономику. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Казани проживает каждый третий татарстанец. Город вносит большой вклад в республиканскую экономику и является лидером в сфере развития малого и среднего бизнеса, заявил 27 февраля раис Татарстана Рустам Минниханов на XXI сессии Казгордумы.

По его словам, только на ремонт и строительство социальной, а также дорожной инфраструктуры Казани, в 2022 году направили свыше 68 миллиардов рублей. При этом основная задача метсной власти - повысить качество жизни горожан.

Минниханов также обратил внимание, что по итогам переписи столица Татарстана превысили отметку в 1,3 миллиона человек. Однако в городе отмечается сокращение рождаемости, что является проблемой для республики.

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