Продавцы на маркетплейсах смогли реализовать продажи на 50 миллиардов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в Татарстане число продавцов на маркетплейсах выросло в два раза. Об этом на брифинге в Кабмине республике сообщил министр экономики региона Мидхат Шагиахметов.

По его словам, их количество составило 45,4 тысячи человек. Они смогли реализовать продажи на 50 миллиардов рублей. Это в два раза выше результатов 2021 года.

Также Шагиахметов отметил, что развитие направления электронной коммерции является одним из приоритетных направлений как для республики, так и для страны в целом. Кроме того, электронные площадки стали привычным способом покупки товаров гражданами.

Напомним, малый и средний бизнес Татарстана в 2022 году в качестве поддержки в условиях западных санкций по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получил более 83 миллиардов рублей.

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