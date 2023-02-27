Автомагистраль М-12 протяженностью 811 километров пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, а также по территориям Чувашии и Татарстана. Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2023 году планируют завершить строительство трассы М12 «Восток» Москва-Казань. Об этом на инвестиционном форуме «Инструменты стимулирования инвестиционной активности» сообщил замглавы «Автодор» Игорь Коваль.

Автомагистраль М-12 протяженностью 811 километров пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, а также по территориям Чувашии и Татарстана. Она объединит как региональные центры, так и сеть скоростных автомобильных дорог европейской части России. Общая протяженность М-12 составит около 1,6 тысячи километров. В2024 году планируют продолжить строительство трассы до Екатеринбурга, сообщает «ТАСС».

Напомним, стоимость трассы М-12 «Москва-Казань» выросла до 901,5 миллиарда рублей. При этом осенью 2022 года автомагистраль была оценена в 800 миллиардов рублей.

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