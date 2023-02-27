В Татарстане экс-следователь по делу о краже сейфа из здания следкома получил реальный срок

Трое других участников кражи тоже осуждены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вахитовский суд Казани сегодня, 27 февраля, вынес приговор по делу бывшего следователя-криминалиста, который обвинялся в организации кражи сейфа с 14,7 миллиона рублей из здания отдела Следкома. Он получил 6,5 года колонии общего режима. Прокурор запрашивал для него 7 лет лишения свободы.

Трое других участников кражи тоже осуждены – это молодые мужчины в возрасте около 20 лет, которые получили реальные сроки. Пятый подельник до сих пор находится в международном розыске – он скрылся с похищенными деньгами.

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