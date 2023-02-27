На обновление автобусного парка Казани требуется 4,2 миллиарда рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани треть общественных автобусов нуждается в замене - это 263 единицы транспорта. Их должны были обновить еще в 2022 году, однако денег на эти цели оказалось недостаточно, рассказал градоначальник Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы.

На обновление автобусного парка Казани требуется 4,2 миллиарда рублей. В 2023 году также планируется заменить колесные пары на вагонах метрополитена, приобрести 25 новых троллейбусов с USB-разъемами для зарядки и 3 кузова первой комплектности трамваев, сообщил гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Напомним, за 2022 год общественный транспорт Казани перевез 221 миллион пассажиров. При этом 70% людей пользовались автобусами - 153,4 миллиона человек.

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