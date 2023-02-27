В казанской исправительной колонии отремонтируют бомбоубежище

В ИК-19 имеются цеха по производству тротуарной плитки, пластиковых окон
Фото: Иван МАКЕЕВ
В казанской исправительной колонии №19 будет отремонтировано бомбоубежище на 890 человек. Проектные работы оцениваются в 2,3 миллиона рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.
В сопутствующей документации указано, что будет отремонтировано убежище второго класса защиты, который предполагает укрытие большого количества работников предприятий. В открытых источниках указано, что в ИК-19 имеются цеха по производству тротуарной плитки, пластиковых окон, участки по ремонту автомобилей и другие.
В бомбоубежище намерены также восстановить электроснабжение и заменить систему водоснабжения.
Ранее мы сообщали, что в Чебоксарах экс-гендиректор и прораб ответят в суде за гибель водителя КАМАЗа в старом бомбоубежище.
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