В казанской исправительной колонии отремонтируют бомбоубежище

В ИК-19 имеются цеха по производству тротуарной плитки, пластиковых окон Фото: Иван МАКЕЕВ

В казанской исправительной колонии №19 будет отремонтировано бомбоубежище на 890 человек. Проектные работы оцениваются в 2,3 миллиона рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

В сопутствующей документации указано, что будет отремонтировано убежище второго класса защиты, который предполагает укрытие большого количества работников предприятий. В открытых источниках указано, что в ИК-19 имеются цеха по производству тротуарной плитки, пластиковых окон, участки по ремонту автомобилей и другие.

В бомбоубежище намерены также восстановить электроснабжение и заменить систему водоснабжения.

Ранее мы сообщали, что в Чебоксарах экс-гендиректор и прораб ответят в суде за гибель водителя КАМАЗа в старом бомбоубежище.

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