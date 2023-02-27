В Казани из-за гигантской лужи остановлено движение трамвайного маршрута

Лужа под мостом образовалась из-за обильного таяния снега Фото: Иван МАКЕЕВ

Под мостом у автовокзала в Казани образовалась гигантская лужа. Из-за этого «Метроэлектротранс» был вынужден временно приостановить движение трамвайного маршрута №2, а трамвай №1 будет курсировать только до улицы Саид-Галеева. Работа трамваев в обычном режиме будет восстановлена, как только откачают воду.

Лужа под мостом образовалась из-за обильного таяния снега.

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