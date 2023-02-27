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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:01

Ильсур Метшин анонсировал создание концепции «Казань – город на воде»

Проект позволит увеличить туристический поток и привлечь инвестиции в экономику
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Для реализации проекта потребуется привести в порядок береговые полосы Волги и Казанки.

Для реализации проекта потребуется привести в порядок береговые полосы Волги и Казанки.

Фото: Антон ПИКУС

Градоначальник Ильсур Метшин на XXI сессии гордумы анонсировал создание концепции «Казань – город на воде». В столице Татарстана планируют развить водную инфраструктуру для швартовки судов, проводить событийные мероприятия на воде и парусный спорт.

По мнению мэра, такая концепция позволит увеличить туристический поток и привлечь инвестиции в экономику Казани, что даст дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса. Для реализации проекта потребуется привести в порядок береговые полосы Волги и Казанки.

Кроме того, в 2023 году в Казани будет запущен велопешеходный маршрут по Кремлевской дамбе, а также будет благоустроена территория у Центра семьи «Казан».

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