Ильсур Метшин анонсировал создание концепции «Казань – город на воде»

Для реализации проекта потребуется привести в порядок береговые полосы Волги и Казанки. Фото: Антон ПИКУС

Градоначальник Ильсур Метшин на XXI сессии гордумы анонсировал создание концепции «Казань – город на воде». В столице Татарстана планируют развить водную инфраструктуру для швартовки судов, проводить событийные мероприятия на воде и парусный спорт.

По мнению мэра, такая концепция позволит увеличить туристический поток и привлечь инвестиции в экономику Казани, что даст дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса. Для реализации проекта потребуется привести в порядок береговые полосы Волги и Казанки.

Кроме того, в 2023 году в Казани будет запущен велопешеходный маршрут по Кремлевской дамбе, а также будет благоустроена территория у Центра семьи «Казан».

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