В Казани объединили тысячи видеокамер и создали виртуальный центр мониторинга безопасности в школах и детсадах

Всего в соцобъектах города установлено почти 12 тысяч видеокамер. Фото: Иван ВИСЛОВ

Все школы, детсады и учреждения допобразования Казани оборудованы системами антитеррористической защищенности. В них установлено тысячи видеокамер. Всех их объединили и создали виртуальный центр мониторинга безопасности, сообщил на отчетной сессии Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По его словам, системы антитеррористической защищенности во всех перечисленных учреждениях в городе закончили устанавливать в декабре 2022 года, а сейчас идет отработка всех процессов с Росгвардией Татарстана

Всего в виртуальный центр мониторинга безопасности вошли 80 объектов образования. При помощи мобильного приложения можно узнать о состоянии в них систем антитеррористической защищенности, а также подать заявку и получить ответ на нее от диспетчера.

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