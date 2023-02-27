Жители одной из улиц Зеленодольска приняли решение об участии в самообложении

Жители решили собирать по четыре тысячи рублей с каждого человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители улицы Юннатская Зеленодольска приняли решение об участии в республиканской программе самообложения граждан. Такую инициативу они проявили впервые, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что на данной улице расположено 25 домов. Недавно на ней поменяли канализационные сети. Теперь местные жители благодаря программе самообложения хотят заменить еще и водопровод.

Напомним, что согласно этой программе на каждый собранный людьми рубль власти добавляют еще три. Так, жители улицы Юннатская решили скинутся по четыре тысячи рублей. При этом на замене водопровода они останавливаться не собираются. В их планах таким же образом починить дорогу и провести благоустройство.

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